Wohnen in Dormagen Lebenswerte Urbanität für „Stadtquartier Dormagen-Horrem“

Bürgerboulevards, neue Mehrfamilienhäuser, die an moderne Höfe erinnern, neue Spielplätze, Gärten für die Erdgeschossbewohner, Plätze für Begegnungen, Car-Sharing und mehr Fahrräder: Was die Baugenossenschaft Dormagen in den kommenden Jahren vor allem am Kastanienweg realisiert, ist weit mehr als Wohnen zum Wohlfühlen.