Grundschule in Dormagen-Zons Familie Bauers will mit Politik Lösung finden

Die Diskussion über eine Erweiterung der Friedrich-von-Saarwerden-Grundschule in Zons oder gar einen Neubau, ist noch nicht beendet. Die Zonser Familie Bauers hat jetzt nachgelegt und in einem Schreiben an Bürgermeister Erik Lierenfeld und die Mitglieder des Stadtrates dezidiert den Ablauf der Gespräche zwischen der Familie und dem Ersten Beigeordneten Robert Krumbein dargelegt. Dabei geht es um die Anfrage der Stadt bei Bauers, die an der Schule gelegene und im Familienbesitz befindliche Scheune für einen OGS-Ausbau zu nutzen und um das (abgelehnte) Angebot der Familie, im Bereich des Märchenviertels eine große Lösung in Form eines „Inklusions-Parks" zu verwirklichen. Bauers will jetzt die Rats-Mitglieder einladen, um ihnen die Planvarianten vorzustellen.