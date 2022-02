Musik aus Dormagen : Schulbands geben Online-Konzert

Vor der Corona-Pandemie fanden die Konzerte am Norbert-Gymnasium meist in der Aula statt. Foto: NGK

Dormagen Vier Bands des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden spielen live bei Youtube. Für manche Bandmitglieder wird es ihr erstes Konzert sein.

Es ist das erste Mal, dass die Schule ein Konzert über einen Livestream überträgt. Die eigentlich geplanten Konzerte waren wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. „Uns geht es darum, den Schülern eine Auftrittsmöglichkeit zu ermöglichen“, sagt Jochen Siller, Musiklehrer und Leiter der Jazz-AG. „Manche Bandmitglieder sind erst seit ein paar Monaten dabei. Für sie wird es das erste Konzert sein.“ Proben konnten die Bandmitglieder in den letzten Monaten gemeinsam. Da die Bands zugleich Musik-AGs sind, finden die Proben einmal pro Woche statt. „Am E-Piano kann man dabei problemlos eine Maske tragen. Als Sängerin wird das natürlich komplizierter“, so Siller. Er hofft, dass kein Bandmitglied kurzfristig wegen einer Corona-Erkrankung ausfällt. „Wir sind aber optimistisch“, so der Musiklehrer.

Einen großen Vorteil habe die Online-Übertragung: Pro Bandmitglied könnten mehr Angehörige das Konzert live anhören. „Normalerweise hat das Konzert in der Aula der Schule stattgefunden. Dort sind aber die Plätze begrenzt“, sagt Siller. Gefilmt werden die Bands aber auf der Bühne in der Aula. Nächste Woche werden sie dort zum ersten Mal auf der Bühne proben. Die Video- und die Technik-AG der Schule kümmern sich um die Live-Übertragung. „Ohne sie würden wir nichts auf die Bühne bringen“, so Siller. Sehr angespannt wirkten die meisten Bandmitglieder bisher noch nicht, sagt Siller. Er selbst sei etwas aufgeregt. „Ein bisschen Lampenfieber hat man immer“, so der Musiklehrer.