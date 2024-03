Konzert in Dormagen Central Park begeistert in ausverkaufter Kulturkirche

Es war eine Zeitreise in die 60er und 70er Jahre, als Simon & Garfunkel ihre großen Hits in den USA und Europa hatten. Die Central Park Band hatte am vergangenen Freitag den vollbesetzten Saal der evangelischen Kirchengemeinde fest im Griff. Bei der stimmungsvollen Party reihte sich ein Klassiker an den anderen: „Sounds Of Silence“, „The Boxer“, „Mrs Robinson“, „Bridge Over Troubled Water“, „Scarborough Fair“. Und diese Hits sind Evergreens geworden, wofür die ausverkaufte Kulturkirche an der Ostpreußenallee wieder der Beweis war. Und diese Hits sind zu Evergreens geworden, wie die ausverkaufte Kulturkirche an der Ostpreußenallee einmal mehr bewies. Es war fast wie einst in New York, als am Freitag der Applaus bei der Textzeile „Lookin’ down on Central Park" aufbrandete. Ob ein Konzert im Nachhinein von der „Central Park Band“ mit „Na ja“ oder „Ey, was war das für ein toller Abend“ bewertet wird, entscheidet sich immer an diesem Punkt, wie Gitarrist Dieter Nientiedt in seiner Ansage erklärte. Die Band war sich einig: Es war ein Super-Abend. „Meine Erwartungen wurden mehr als erfüllt. Super Sound, super Band, super Team an der Theke", schwärmte einer der Gäste. Und die waren auch aus der weiteren Umgebung nach Dormagen gekommen.