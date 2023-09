Ärger mit Zügen Mit Verspätung nach Dormagen

Ich fahre, schon seit ich denken kann, mit öffentlichen Verkehrsmitteln und bin vieles gewohnt. Aber seit ich für die Redaktion Dormagen arbeite, habe ich so häufig mit Verspätungen zu kämpfen, wie schon lange nicht mehr. So musste ich zum Beispiel unter der Woche von Düsseldorf zu einem Pressetermin nach Nievenheim. Wohlwissend plante ich mir eine halbe Stunde Puffer ein. Als ich pünktlich am Bahnsteig in Düsseldorf stand, fiel meine S-Bahn ohne Vorankündigung aus. Da die nächste Bahn dann auch noch Verspätung hatte, kam ich trotz Pufferzeit über 20 Minuten zu spät zum Termin.