Modernes Gewerbegebiet wird entwickeln Bäume und Büsche werden gerodet

Ende 2022 ist der Bebauungsplan für die ehemalige Friedhofserweiterungsfläche an der Alten Heerstraße von den politischen Gremien beschlossen worden. Dort will die Stadt ein modernes Gewerbegebiet entwickeln. Nun folgen vorbereitende Arbeiten zur Erschließung der neuen Stichstraße. In den kommenden Wochen sollen – noch vor Beginn der Vogelschutzzeit – mehrere Bäume und Büsche gerodet werden, die für die künftige Einmündung und die neuen Bushaltestellen entnommen werden müssen.