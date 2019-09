Baggersee in Dormagen : Die Badesaison war nur Durchschnitt

Die Badesaison 2019 reichte nicht an das Rekordjahr 2018 heran. Dennoch ist Kreiswerke-Chef Stelten nicht enttäuscht. Foto: Hammer, Linda (lh)

Straberg Kreiswerke-Geschäftsführer Stelten ist dennoch zufrieden mit den Besucherzahlen.

Kalendarisch dauert der Sommer noch gut drei Wochen, meteorologisch ist er seit 1. September vorüber. Beendet ist damit auch die Badesaison am Straberger ebenso wie die am Kaarster See.

Mag der Sommer 2019 auch viele Rekordhitzetage gebracht haben, ein Rekordsommer, wie der von 2018, war er beileibe nicht. Dies lässt sich gut an den Besucherzahlen beider Seen während der vergangenen Monate ablesen.

Mit 22.500 Besuchern am „Strabi“ war der Besuch nach den Worten von Kreiswerke-Geschäftsführer Stefan Stelten zwar „deutlich geringer als im absoluten Rekordjahr 2018.“ Dennoch „brauchen wir nicht unzufrieden sein, es war ein gutes durchschnittliches Jahr“, lautet Steltens Bilanz. Sorgten 36.000 Besucher 2018 für einen sensationellen Zuwachs, war die Besucherzahl diesmal um mehr als ein Drittel geringer.

Ähnlich sieht es für den deutlich größeren See in Kaarst aus. Von 112.000 Besuchern 2018 ist der Wert in diesem Sommer auf 72.500 Badegäste gesunken. „Erfreulich“ ist für Stefan Stelten, dass die Besucherzahl am „Strabi“ in der Vergangenheit „deutliche Zuwächse“ verzeichnen kann und relativ gegenüber der am Kaarster See gestiegen ist.

Stefan Stelten führt dies nicht zuletzt auf die in der jüngeren Vergangenheit von den Kreiswerken ergriffenen Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des „Strabi“ zurück. Ein Spielplatz ist ebenso eingerichtet worden wie Bäume angepflanzt wurden, die eine schattige Liegewiese ermöglichen. Zudem wurde die Liegewiese terrassiert. Schon vor Saisonbeginn 2018 hatten die Kreiswerke dafür gesorgt, dass die frühere Landspange abgetragen wurde, was den Badegästen den ungehinderten Blick über den gesamten See ermöglicht. Eine Voraussetzung für diese Neuerungen war die Stilllegung des alten Auskiesungswerks.

Besondere Vorkommnisse hat es in dieser Badesaison am „Strabi“ nicht gegeben. Das potenziell gefährliche „Wildbaden“ konnte in den vergangenen Jahren durch verstärkten Einsatz von Ordnungsamt und Polizei zwar eingedämmt, naturgemäß jedoch nicht restlos unterbunden werden.

Letzter großer Höhepunkt in diesem Jahr wird am „Strabi“ kommendes Wochenende die mittlerweile fünfte Auflage des „Strabi-Festivals“ mit elektronischer Tanzmusik sein, das erstmals an zwei Tagen stattfinden wird. „Wir freuen uns, diese Destination zur Verfügung stellen zu können und wünschen Veranstaltern und Besuchern viel Spaß“, sagt Stefan Stelten.

(S.M.)