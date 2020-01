„Dormagen backt“-Aktion : Bürgerstiftung unterstützt die Tafel für ihren Neubau

Dormagen Das Buch mit den Rezepten zur Aktion „Dormagen backt“, die der Chempark unterstützt hat, wurde beim städtischen Neujahrsempfang von Helfern der Bürgerstiftung Dormagen verkauft.

Jetzt gab deren Vorsitzender Martin Voigt bekannt, dass 2000 Euro an die Dormagener Tafel für deren Neubau gehen: „Wir freuen uns sehr, damit die Tafel zu unterstützen“, erklärte Voigt. Die Summe kam durch die Buchverkäufe zusammen, die auf Initiative von Jobst Wierich, Leiter Politik und Bürger-Dialog des Chemparks Dormagen, gedruckt wurden. Dieser Verkaufserlös wurde von der Bürgerstiftung großzügig auf 2000 Euro aufgerundet. „Der Vorstand und der Stiftungsrat der Bürgerstiftung stehen hinter dem Neubauprojekt der Tafel, so dass wir diese Summe gern weitergeben“, so Martin Voigt.

Beim Neujahrsempfang hatte Claudia Manousek, die Vorsitzende und Organisatorin der Dormagener Tafel, erneut auf die Notwendigkeit des Neubaus hingewiesen: „Wir stellen im März den Bauantrag und hoffen, vor dem November-Ansturm in den neuen Räumen zu sein“, sagte Manousek. In Rheinfeld soll neben der Baptistenkirche an der Bürger-Schützen-Allee eine neue Ausgabestation mit großem Kühllager entstehen, um die Vielzahl an Lebensmitteln, die vor dem Wegwerfen bewahrt und an Bedürftige weitergegeben werden, gut lagern zu können. Zwar hat die Dormagener Tafel bereits Geld dafür gespart, allerdings reicht das noch nicht, wie die Leiterin sagte: „Dafür bitten wir um die Unterstützung der Dormagener.“ Bürgermeister Erik Lierenfeld regte die rund 500 Besucher an, sich finanziell oder als ehrenamtliche Helfer für die Tafel einzusetzen: „Was sie leistet, ist außergewöhnlich: Jeden Tag werden 1,5 Tonnen Lebensmittel verteilt, ein 60-köpfiges Team leistet 800 Stunden ehrenamtlicher Arbeit, damit es 1400 Menschen besser geht.“