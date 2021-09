Blickfang in Dormagen : Autohaus bringt Showroom in die Fußgängerzone

Dormagen Ein Showroom inmitten der Dormagener Innenstadt sorgt nun für einen Blickfang bei Einkaufenden und für Freude bei so manchem Auto-Fan.

Das Autohaus Bekirovski hat jetzt einen „Instore“ in der Rathaus Galerie Dormagen eröffnet. In unmittelbarer Nähe zur Fußgängerzone stellt das Autohaus die Modelle des südkoreanischen Herstellers „Kia“ für vorerst drei Monate aus. Der 60 Quadratmeter große Showroom befindet sich am Eingang des Einkaufszentrums an der Kölner Straße.