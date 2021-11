Absperrzaun in Dormagen durchbrochen : Autofahrerin rutscht von Bremse aufs Gas und baut Unfall

Die Autofahrerin hatte Glück und erlitt keinerlei Verletzungen. Foto: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

Dormagen Eine Neusserin verlor in Nievenheim die Kontrolle über ihr Fahrzeug und durchbrach einen Absperrzaun - an den Gleisen am Bahnhof.

Die Polizei wurde am Dienstagmorgen, 9. November, gegen 7.40 Uhr über ein Auto, welches den Absperrzaun an den Gleisen am Bahnhof Nievenheim durchbrochen hatte, informiert.

Die Neusserin ist nach ihrer Aussage von der Bremse auf das Gaspedal gerutscht, sodass sie die Kontrolle über ihren Golf auf dem Parkplatz an der Ladestraße verlor.

Das Auto musste abgeschleppt werden.Währenddessen stand der Bahnverkehr kurzweilig still. Glücklicherweise blieb die Autofahrerin unverletzt.

