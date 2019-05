Kreiskrankenhaus Hackenbroich : Auszubildende übernehmen die Station

Dormagen In knapp zwei Wochen übernehmen 16 Pflegeschülerinnen im Rahmen ihrer Ausbildung die chirurgische Station im Kreiskrankenhaus Hackenbroich. Seit Oktober bereiten sie sich intensiv auf diese vier Wochen vor.

Vier Wochen lang läuft das Projekt mit dem Namen „Schüler leiten eine Station“. Ausgedacht und entwickelt hat es Sabina Albrecht, Leiterin des Bildungsinstituts für Gesundheitsberufe (BIG) in Neuss. Die angehenden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sollen noch vor ihrer Abschlussprüfung lernen, Verantwortung zu übernehmen. Das tun sie dadurch, dass sie in andere Rollen schlüpfen. Zum Beispiel wird „Patientin“ Brigitte Buscheinen dann zur Stellvertreterin der Stationsleiterin Viktoria Rogozinski oder Lenka Fuhrmann zur Pflegekomplexmaßnahmen-Beauftragte. Hygienebeauftragte ist natürlich auch eine Pflegeschülerin – Buket Daillianis. Die 16 Auszubildenden, die von verschiedenen Stationen im Haus auf der Station B Chirurgie zusammengezogen werden, sind schon jetzt beeindruckt von der Vielfalt der Aufgaben, die auf sie zukommen. Allen voran die Gestaltung des Dienstplans, „der schon sehr komplex ist“, sagt die 21 Jahre alte künftige stellvertretende Stationsleiterin. „Auf einmal die Verantwortung zu haben, das ist schon ein Schritt“, sagt Lenka Fuhrmann (32). „Aber das ist natürlich alles eine super Übung im Hinblick auf das Examen und natürlich für den Beruf“, so Andrea Krings (33). Im vergangenen Oktober gab es den Kick-Off, seitdem kommen die Schüler regelmäßig zusammen, begleitet von erfahrenen Kräften. Dabei können sie sich auch auf den Erfahrungen des letzten Jahrgangs stützen, der ihnen im Rahmen einer Präsentation einen guten Einblick in den Verlauf des Projekts gegeben hat – mit „Hinweisen auf das, was nicht so gut gelaufen ist und wo wir drauf achten sollen“, so Buscheinen. Medikamente dosieren und verabreichen, ist eine wichtige Aufgabe, die die Pflegeschüler erledigen müssen, immer unter Beobachtung von examinierten Kräften. „Es ist ein Vorteil, das wir mit 35 Patienten eine große Station sind“, sagt Lenka Fuhrmann, „hinzu kommt, dass wir auf der Chirurgie intensiv mit Wundversorgung zu tun bekommen.“