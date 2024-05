Stellenbesetzung von Anja Bezold in Dormagen Verwaltungsgericht lehnt Beschwerde ab

Anja Bezold wird als neue Leiterin des städtischen Fachbereichs Bildung, Kultur und Sport zukünftig bei der Stadt arbeiten. Das sorgte für Aufsehen. Denn: Ihr Mann Fritz Bezold ist seit Mai 2023 Erster Beigeordneter und für eben diesen Fachbereich zuständig. Das wollte ein Mitbewerber, der sich benachteiligt fühlte, nicht so einfach hinnehmen. Er reichte beim Verwaltungsgericht Düsseldorf eine Beschwerde gegen die Stellungsbesetzungsentscheidung beim Verwaltungsgericht Düsseldorf ein. Das Gericht hat diese am 25. April abgelehnt, wie die Stadt nun mitteilt. Das Gericht stellte in seiner Entscheidung fest, dass die Beschwerde unbegründet ist und die Auswahlentscheidung der Stadt zwischen den beiden Interessenten korrekt war.