Ausstellungen in Dormagen: Das Kreismuseum Zons bereitet 7. Quilt-Triennale vor

Zons Weihnachts- und Neujahrspause im Kreismuseum Zons: Zurzeit werden die Schauräume nach der Beendigung der Ausstellung über das Frühwerk Helmut Hahns, „Die Erinnerung läuft rückwärts“, umgebaut, so dass das Haus bis einschließlich 18. Januar geschlossen bleibt.

Die nächste Schau ist bereits in Vorbereitung: Am Freitag, 18. Januar, wird um 19 Uhr die nächste Ausstellung „7. Europäische Quilt-Triennale“ in der Nordhalle des Kulturzentrums Zons eröffnet. Sie ist bis zum 24. März im Kreismuseum Zons an der Schloßstraße zu sehen.