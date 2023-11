Ausstellung in Dormagen Ausstellung „Reden ist Gold“ in der Stadtbibliothek

Am Mittwoch, 22. November, 19 Uhr, wird in der Stadtbibliothek die Ausstellung „Reden ist Gold“ eröffnet. Einlass zu der Vernissage ist 18.30 Uhr. Janne Gronen und Ursula Habrich arbeiten seit vielen Jahren in der Frauenberatungsstelle im Rhein-Kreis Neuss. Sie möchten Betroffene, denen Gewalt angetan wurde, ermutigen, darüber zu sprechen und Schuldgefühle abzulegen. Auf Stoffbahnen gedruckte Texte setzen sich auseinander mit Gedanken, Fragen, Auswirkungen, Mythen und Vorurteilen, die dieses Thema begleiten. Betroffene von sexualisierter Gewalt haben „vieles im Gepäck“. Den Fahnen zugeordnet sind Handtaschen, Rucksäcke, Beutel: eine Einladung, den eigenen Assoziationen zu folgen. „‘Reden ist Gold“ ist mehr als eine reine Kunstausstellung, sie ist auch eine Ausstellung über Facetten sexualisierter Gewalt und eine Ermutigung an Betroffene, mit den Themen nicht alleine zu bleiben“, so Anja Hain, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Dormagen. Die Installation bleibe aber nicht im Aufzeigen von Belastung und Schwere stehen, sondern zeige auch Möglichkeiten der Unterstützung und Wege der Hilfe. Sie solle Mut machen, nicht allein zu bleiben mit dem, was passiert ist, nicht darüber zu schweigen, sondern sich zu öffnen. Die Ausstellung kann bis zum 15. Dezember während der Öffnungszeiten der Stadtbibliothek besucht werden.