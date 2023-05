OutInChurch Outing für eine Veränderung der Kirche

Es sind beeindruckende Bilder von beeindruckenden Persönlichkeiten, die derzeit in der Kirche St. Gabriel in Delrath zu sehen sind. „Gut. Katholisch. Queer. Für eine Kirche ohne Angst“ ist der Titel der Foto-Ausstellung mit Werken des Kölner Fotografen Martin Niekämper, die noch bis zum 4. Juni läuft. Am Sonntag fand die Vernissage im Rahmen eines Gottesdienstes statt. Die Porträt-Serie zeigt queere (nicht heterosexuelle) Personen, die der bekannten Bewegung #OutInChurch angehören. Sie alle sind haupt- oder ehrenamtliche, potenzielle oder ehemalige Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen in der katholischen Kirche und ihrem Umfeld.