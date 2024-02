Fotoausstellung in Dormagen Eine Ausstellung über die Vielfalt des Lebens

Den meisten Bürgern, die in den letzten Tagen auf dem Markt, bei der großen Demo oder sonst in der Dormagener Innenstadt unterwegs waren, dürften die Fotografien vor dem Historischen Rathaus in schon aufgefallen sein. Man muss allerdings näher rangehen, um zu sehen, um was für Fotos es sich handelt: Die temporäre Freiluftgalerie auf dem Paul-Wierich-Platz, links und rechts des Rathausbrunnens, ist eine Wanderausstellung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Genau genommen ist sie das Resultat eines Fotowettbewerbs aus dem Jahr 2021.