Kunst in Dormagen Ausstellung von Ruth Kruschat im Netzwerk „Alte Apotheke“

Im Netzwerk „Alte Apotheke“ in der Dormagener Innenstadt geht es in den kommenden Monaten farbenfroh zu: Am vergangenen Donnerstag öffnete die neue Kunstausstellung mit einer Vernissage. Bis zum 19. Mai sind dort die Werke der Künstlerin Ruth Kruschat zu sehen. Nicht nur erfahrene Kunstliebhaber, sondern alle Dormagener kommen bei dieser Ausstellung voll auf ihre Kosten und haben Gelegenheit, in die Welt der Ölmalerei einzutauchen. Kruschats Motive sind vielfältig und bilden die lokale Natur und Architektur ab, aber auch Porträts gehören dazu. Die Ausstellung bietet Besuchern so die ideale Möglichkeit, dem Alltag zu entfliehen.