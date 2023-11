Frauen in Dormagen Ausstellung klärt über sexuelle Gewalt auf

K.o.-Tropfen. Vergewaltigung. Scham. Schuld. Belästigung. Sexismus. – die Begriffe, die den Besucherinnen und Besuchern der Ausstellung „Reden ist Gold“ aktuell in der Stadtbibliothek Dormagen begegnen, sind erschreckend unbeschönigt. Seit Mittwoch ist die Ausstellung der Frauenberatung im Rhein-Kreis Neuss in den Räumlichkeiten am Marktplatz besuchbar. Initiiert wurde die Exposition von Janne Gronen und Ursula Habrich, die beiden Frauen arbeiten seit vielen Jahren in der Frauenberatungsstelle und geben Betroffenen von sexualisierter Gewalt eine Stimme. Die auf Stoffbahnen gedruckten Texte setzen sich intensiv mit Gedanken, Fragen, Auswirkungen, Mythen und Vorurteilen auseinander, die mit dem Thema sexualisierte Gewalt verbunden sind. Unter den Stoffbahnen drapierte Taschen, Tüten und Koffer machen dabei deutlich, wie viel „Gepäck“ die Betroffenen zu tragen haben.