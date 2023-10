Schule in Dormagen Ausstellung im NGK hinterfragt das Schubladendenken

Eine Kunstausstellung in der Schule? Dieses nicht alltägliche Projekt wird nach den Herbstferien am Norbert-Gymnasium in Knechtsteden gestartet. In der Zeit vom 19. Oktober 2023 bis 7. Januar 2024 ist die Ausstellung „Schubladen“ von Künstlerin Meike Hahnrath zu Gast in der Basilika. Ergänzt wird die Schau im Kreuzgang des Klosters durch Werke von Schülern und Schülerinnen des Norbert-Gymnasiums, die sich mit der Frage beschäftigen: „Wer ist der Mensch hinter dem Porträt?“