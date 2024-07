Weihnachtsmarkt in Dormagen SWD hat bereits Aussteller unter Vertrag

Rund um das Historische Rathaus in der Innenstadt wird der Dormagener Weihnachtstreff von Freitag, 29. November bis zum 22. Dezember Raum für gemütliches Zusammenkommen bei Punsch und Leckereien bieten. Der verkaufsoffene Sonntag und ein umfangreiches Familienprogramm erwarten die Besucher insbesondere am Eröffnungswochenende, kündigt Schmitt an: „Aus unserer Sicht ist das erweiterte Konzept mit großem Aktionswochenende zum Auftakt aufgegangen und stellt die Grundlage für den Weihnachtstreff 2024 dar.“ Auch über den Advent verteilt wird es, wie im Vorjahr mit Kinderkino, Lesungen und einer Party, wieder einige Highlights geben. Wer in einer Weihnachtshütte ausstellen und verkaufen, beim Bühnenprogramm mitwirken oder einen anderen Beitrag leisten möchte, kann mit Thomas Schmitt unter Tel. 02133/257-8010 oder per E-Mail an thomas.schmitt@swd-dormagen.de Kontakt aufnehmen. Das Standentgelt für das Eröffnungswochenende (29. November bis 1. Dezember) beträgt für eine Weihnachtsholzhütte 145 Euro netto zuzüglich Stromkosten. Auch Vereine und karitative Einrichtungen sind herzlich willkommen.