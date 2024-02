Feuerwehr Dormagen Außergewöhnlicher Besuch beim Löschzug Stadtmitte

Reza Malekzade war beeindruckt von der Gastfreundlichkeit bei der Feuerwehr und freute sich sehr darüber, dass sein Sohn hier in Dormagen so gut angekommen ist, wie er sagt. Es sei schön zu sehen, dass er nicht nur neue Freunde gefunden habe, sondern auch in einer Gemeinschaft vollwertig etabliert ist. Wie sehr sich Dormagen für gelebte Integration einsetzt, haben mehr als 5000 Bürgerinnen und Bürger noch zuletzt am vergangenen Sonntag bei der Demonstration gegen Faschismus gezeigt.