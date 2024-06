Stadt halbiert Pläne für Silbersee-Entwicklung Aus für Autobahnanschluss Delrath?

Die Mitglieder des Planungsausschusses haben mit ihrem einstimmigen Votum für den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplans 528 das Verfahren zur Entwicklung des Silbersees angeschoben. Was nach einer Formalie klingt, beinhaltet gleichwohl Zündstoff und ist womöglich in der Folge das Ende eines der größten Verkehrsprojekte in Dormagen und im Rhein-Kreis Neuss: Weil plötzlich die Silbersee-Fläche um fast die Hälfte halbiert wurde, besteht kein zwingender Zusammenhang mehr mit dem Bau eines neuen Autobahnanschlusses. Ist das das Ende des Projektes A57-Anschluss Delrath? Die Zentrumsfraktion spricht plakativ von einem „Sargnagel“ für den Anschluss, so Michael Kirbach.