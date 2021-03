Spenden für Tierschutz und Reitschulen in Dormagen : Wunschlisten für Tierfutterspenden

Spenden für Tierschutz und Reitschulen in Dormagen

Nievenheim Eine Möglichkeit, Tierschützern und Reiterhöfen mit Futterspenden zu helfen, hat Aukje Perle in ihrem Reitsport-Geschäft „Aukjes Sattelkammer“ auf dem Salvatorhof in Nievenheim gefunden.

Auf der Internetseite sind auch Listen vom Eselpark Zons, von der Alpaka-Wollwerkstatt und von der Reitschule am roten Haus am Blechhof in Delhoven zu finden. „Die freuen sich unheimlich und sind völlig aus dem Häuschen“, erzählt Perle über die Reaktionen.