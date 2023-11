Mehr Ahgebote in Dormagen Augustinushaus baut Pflegeplätze stark aus

Die Nachfrage nach Plätzen in Seniorenpflegeeinrichtungen ist hoch, die Wartelisten bei vielen Häusern lang. Kein Wunder, dass viele Träger überlegen, ob und wie sie das Angebot ausbauen können. Das geschieht auch bei einem der größten Träger im Rhein-Kreis Neuss, der St. Augustinus-Gruppe mit Sitz in Neuss. Von dort kommen bereits konkrete Pläne für Dormagen: Das Augustinushaus an der Krefelder Straße soll erweitert, die Kapazität deutlich erhöht werden. Die Rede ist von einem zweistelligen Millionen-Euro-Betrag, der an dieser Stelle investiert werden wird.