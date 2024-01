Wohnungsbau in Dormagen Gemeinsam gegen die Wohnungsnot

Einig waren sich alle Anwesenden, dass eine Möglichkeit zur Entspannung zur derzeit herrschenden Lage sei, größere Wohneinheiten in mehrere kleine aufzuteilen. In einigen Stadtteilen außerhalb der Innenstadt, etwa in Zons, gebe es viel Potenzial, um in Bestandsgebäuden zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Einen anderen, aber nicht weniger wichtigen Blickwinkel, brachte Barbara Kelleher von der Caritas im Rhein-Kreis ein. Es brauche dringend mehr finanzierbaren und seniorengerechten Wohnraum für die älteren Menschen in Dormagen, so Kelleher.