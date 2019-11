Kriegsgräberfürsorge in Dormagen : Rekord bei VDK-Promisammlung

Kriegsgräberfürsorge in Dormagen

Dormagen Diesmal konnte der VDK bei der Auftaktaktion fast 1500 Euro sammeln – 300 Euro mehr als 2018.

Zugunsten des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge (VDK) wird seit Jahrzehnten gesammelt – auch in Dormagen. Zuständig hierfür ist seit langem die Reservistenkameradschaft Dormagen.

Die Auftaktveranstaltung findet seit 2010 im Hit-Markt statt, was den Reservisten seinerzeit der 2018 verstorbene, ehemalige Hit-Chef Helmut Röder ermöglichte. Sein Nachfolger Thomas Dümmers setzt diese Tradition nun schon seit einigen Jahren fort. Bei der zehnten Auflage im Hit konnten die Reservisten um Erik Heinen jetzt bei der „Promisammlung“ mit Unterstützung von Bürgermeister Erik LIerenfeld, seiner Stellvertreter Hans Sturm und Michael Dries sowie durch die Landtagsabgeordnete Heike Troles im Foyer des Markts ein neues Rekordergebnis einfahren.

Waren 2018 noch 1190,16 Euro gesammelt worden, kam nunmehr das stolze Ergebnis in Höhe von von 1496,47 Euro zusammen. Der VDK wird die Haus- und Straßensammlung im Stadtgebiet noch bis zum Volkstrauertag am 17. November fortführen, kündigt Erik Heinen an. Der Volkstrauertag wird alljährlich vom VDK organisiert.