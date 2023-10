Lernen in Dormagen „Corona-Summer-School“ erfolgreich beendet

Das Dormagener Ferienprogramm „Corona-Summer-School“ zur Aufarbeitung von Lern- und Bildungsdefiziten aus dem Corona-Lockdown ist erfolgreich zu Ende gegangen, wie die Stadt Dormagen mitteilt. Die Schulverwaltung hatte das Programm im Sommer 2021 gemeinsam mit dem Kant-Institut, der Lernförderung Top, Leo-Kinderevents und dem Atelier Art&Weise konzipiert. Neben Angeboten in den Sommerferien gab es auch Angebote in den Oster-, Herbst- und Weihnachtsferien, die von Schülerinnen und Schülern genutzt werden konnten. Etwa 1200 Kinder von der ersten bis zur zehnten Klasse, also im Alter von etwa sechs bis 16 Jahren, haben das Programm in den letzten zwei Jahren in Anspruch genommen. Die Kinder kamen von fast allen städtischen Grund- und sämtlichen weiterführenden Schulen.