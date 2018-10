Dormagen: Auf Kreuzfahrt DormaGin kreiert

Dormagen: Neues Getränk erfunden : Auf Kreuzfahrt DormaGin kreiert

DormaGin - der neue Gin aus Dormagen. Foto: Schillings

Dormagen Nach „Stütti’s Bier“ aus Delhoven gibt es ab sofort eine neue heimische Spirituose: „DormaGin“, den zwei Freunde auf hoher See entwickelt haben.

Von Klaus D. Schumilas

Wo genau die Grundrezeptur geboren wurde, lässt sich wohl nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Auf jeden Fall weit weg von der Heimat, irgendwo zwischen der Dominikanischen Republik und Kolumbien. Bei einem Workshop auf einem Kreuzfahrtschiff entwickelten Christian Schillings und Daniel Reuter die Idee, einen eigenen Gin zu kreieren. Das war im März dieses Jahres, und heute ist er fertig, der „DormaGin“. Den gibt es schon in den „Stratos“-Lokalen in Zons und Rheinfeld und ab nächster Woche auch im Hit-Markt.

Die beiden Ur-Dormagener sind leidenschaftliche Gin-Fans, genießen schon seit vielen Jahren dieses Getränk, das so trendy ist wie kaum ein anderes. Daher war klar was passiert, als die beiden auf der Kreuzfahrt das Schild sahen: „Gin-Workshop“. Schillings: „Wir sind sofort zur Anmeldung gerannt, damit wir auf jeden Fall einen Platz bekommen.“ An den nächsten beiden Tagen erfuhren sie vieles rund um dieses Getränk, ehe die Teilnehmer am zweiten Tag selbst einen Gin herstellen konnten. „Auf Wodkabasis mit den verschiedensten Zutaten.“ Das machte viel Spaß und vor allem erhielt das Duo vom Chef-Barkeeper des Schiffs ein großes Lob für ihre Mixtur, „so dass wir Zuhause direkt weiter gemacht haben“.

Info Wer die Macher des neuen Getränks sind Foto: Schillings Wer Christian Schillings (31, l.) und Daniel Reuter (33) haben die Rheinspiration GmbH gegründet. Darunter betreiben sie die Internetseite www.dormagin.de Was Die Freunde haben den „DormaGin“ kreiert Wo Der Gin wird online vertrieben; zu kaufen gibt es ihn zurzeit bei „Stratos“ in Zons und Rheinfeld, im Hit-Markt sowie im Reisebüro Spiekermann an der Kö.

In den Folgemonaten verfeinerten Schillings (31) und Reuter (33) die Rezeptur, fanden eine Destillerie in Köln, gestalteten das Design, suchten Vertriebspartner – und das alles neben ihren Hauptjobs als Web- und Grafikdesigner (Schillings) beziehungsweise Führungskraft in einem Handelsunternehmen (Reuter). Auf der Basis der auf dem Schiff entwickelten Mixtur „wollten wir einen ehrlichen Gin mit edlen Botanicals herstellen, der überrascht und anders ist als das, was man gemeinhin kennt“. Deshalb wurde die Zutatenliste auf ein Minimum reduziert: Neben Wacholder soll Bergamotte die Aromen aus insgesamt sechs Botanicals krönen, so Daniel Reuter. Ohne Alkohol geht es natürlich nicht: Die Gin-Enthusiasten entschieden sich für einen fünffach destillierten Getreidealkohol, der wesentlich zum milden, eleganten Geschmack beitragen soll.