Platz 7: Rheinfeld

Rheinfeld hat eine besondere Lage zwischen Stadt, Land und Fluss, was den Stadtteil besonders bei Familien beliebt macht. Der Stadtteil liegt in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum und der Fußgängerzone von Dormagen, was eine gute Anbindung an die städtische Infrastruktur bietet. „Am Rheinufer in der Nähe des Hauses Piwipp und der Anlegestelle des Piwipper "Böötchens" steht seit Juli 2017 der "Stein der Barmherzigkeit", ein interessantes lokales Wahrzeichen.“ Moment mal – hier hat „Perplexity“ sich etwas ausgedacht. Das Haus Piwipp gibt es nicht, wohl aber das Landgasthaus.