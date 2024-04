Diskussion in Dormagen Bisher keine Cannabis-Clubs in Dormagen

Seit Ostermontag ist auch in Deutschland das erlaubt, wofür viele vorher in die Niederlande gefahren sind: Kiffen ist legal. Verbunden mit dem neuen Gesetz ist ein umfassendes Regelwerk, bei dem es vieles zu beachten gibt. Und es gibt noch einige Probleme. Wir haben die Auswirkungen des neuen Gesetzes aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet.



Stadt Die Frage, ob es ab Juli sogenannte Social-Clubs – das sind Cannabis-Clubs, in denen gemeinschaftlich Gras angebaut werden darf – in Dormagen geben wird, beantwortet Stadtsprecher Nils Heinichen. „Bislang haben wir noch keine Erkenntnisse hinsichtlich Social-Clubs“, schreibt er auf Anfrage unserer Redaktion. Erlaubnisanträge oder Anfragen zu Anbauvereinigungen liegen der Stadt ebenfalls noch nicht vor. Sie rechnet derzeit mit wenigen Anträgen.