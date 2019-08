Freizeit in Dormagen : Aquarell-Workshop in Zons – mit Inspirationen unter freiem Himmel

Zons Auch das wäre ein schönes Motiv für ein Aquarell: Dora Schütte-Frische und die fleißig zeichnenden Teilnehmer ihres Aquarell-Workshops, der am Samstag zum ersten Mal draußen stattfand – in Zons.

Motive gibt es in der Zollfeste ja reichlich: das Rheintor, die Mühle, die Natur rund um die Altstadt und nicht zuletzt der Schweinebrunnen bieten sich als Vorlage an. „Ziel ist es, dass die Leute Lust bekommen, mit einem Bleistift in das kleine Büchlein, das sie von mir erhalten, zu skizzieren und später dann zu aquarellieren, so dass es nette kleine Bildchen werden“, erzählte Schütte-Frische. Der Kurs startete am Morgen mit einer Einführung, bei der die Künstlerin technische Dinge erklärte und Tipps für die Zeichnungen gab. Am Schweinebrunnen hatten die Teilnehmer dann die Gelegenheit, Brunnen und Schweine mit Bleistift in ihr Heft zu skizzieren, anschließend erklärte Dora Schütte-Frische, wie man die Skizzen mit Aquarellfarbe füllt.