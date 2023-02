Mühlenbusch-Apotheke feiert, aber Apotheker appelliert an Politik

Jubiläum in der Mühlenbusch Apotheke in Nievenheim. Am 17. März wird ihr 40. Geburtstag in der zweiten Generation unter Inhaber Benjamin Leuffen (41) gefeiert. „Vor zwölf Jahren habe ich mein Studium abgeschlossen und unter meinem Vater begonnen, hier in der Apotheke zu arbeiten. Als mein Vater vor neun Jahren in Rente gegangen ist, habe ich sein Erbe angetreten“, berichtet Benjamin Leuffen. Hin und wieder kommt mein Vater aber noch immer und hilft mit. Er freut sich immer besonders, wenn er auf unsere Stammkunden trifft, die er schon von Kind an kennt, die heute mit ihren eigenen Kindern in unsere Apotheke kommen.“ Vor Ort sein wird auch Ian Hüter, US-Nationalspieler und Handball-Spieler vom TSV Bayer Dormagen, sein. Die Zweitiga-Handballer werden von der Apotheke unterstützt.