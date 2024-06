Gesundheitsversorgung in Dormagen Apotheker in Sorge vor den Reformplänen

Um den Ernst der Lage in den Apotheken zu verdeutlichen, war der SPD-Bundestagsabgeordnete Daniel Rinkert in der letzten Woche von Jessica Weber eingeladen, sich selbst ein Bild zu machen. Rinkert nahm die Einladung gerne an und absolvierte unter dem Motto „Daniel in Aktion“ ein „Praktikum“ in der Martinus-Apotheke. „Das war erhellend“, so der Bundestagsabgeordnete nach dem Tag. Die von den Apothekern beschriebenen Probleme seien so sehr deutlich geworden und er wolle die Themen an seinen Kollegen im Gesundheitsausschuss weitergeben. „Es wurde zum Beispiel noch einmal deutlich, wie viele Medikamente aktuell nicht lieferbar sind und welche Schwierigkeiten und welchen Aufwand das bedeutet“, so Rinkert. „Die Lieferengpässe treffen immer wieder neue Arzneimittel“, erklärt Jessica Weber. Betroffen seien alle Bereiche, aktuell beispielsweise Blutdruck-Medikamente, Beruhigungsmittel, nach wie vor Antibiotika, Arzneimittel zur Anwendung am Auge und Asthmasprays. Das Lieferengpass-Management sei unglaublich aufwendig, weil oft stundenlang nach alternativen Medikamenten gesucht werden müsse, wie Jessica Weber erklärt. „Und auch das ist ohne Apotheker nicht möglich.“