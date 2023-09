Gesundheitsversorgung in Dormagen Apotheker ärgern sich über Minister Karl Lauterbach

Wer am Donnerstag jemanden aus der Dormagener Apothekerschaft an dessen Arbeitsplatz erreichen wollte, hatte in vielen Fällen keinen Erfolg. Ein großer Teil der örtlichen Pharmazeuten hatte sich auf den Weg nach Düsseldorf zum Deutschen Apothekertag aufgemacht. Dort ging es zeitweise hoch her; die Pläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, künftig u.a. Apothekenfilialen ohne approbierte Apotheker zuzulassen, sorgten bei weiten Teilen des Berufsstands für Unmut und Ablehnung. Ähnlich war die Stimmung unter den Betroffenen aus Dormagen.