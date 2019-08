Kostenpflichtiger Inhalt: Unrat in Dormagen : Anwohner sind empört über Müll in Horrem

Abfall jeglicher Art wurde einfach auf die Wiese gekippt, darunter Spraydosen und Lebensmittel. Foto: Klaus D. Schumilas schum

Dormagen Nach Angaben von Anwohnern häuft sich seit Wochen Unrat auf Grünflächen an der Straße Am Rath. Vermieter Barton denkt darüber nach, „Sperrmüll-Käfige“ aufzustellen. Die Stadt will sich einschalten.