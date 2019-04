Goldene Hochzeit in Dormagen : In der Schweiz hat es gefunkt

Antonietta und Helmut Baer feiern Goldene Hochzeit. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen Es war eine Urlaubsreise, die das Leben von Helmut Baer verändern sollte. Vor mehr als 50 Jahren, die Lehre zum Metzger gerade hinter sich, fährt er für eine Auszeit in die italienische Schweiz. In einem Hotel in Ascona, ganz in der Nähe des Sees Lago Maggiore, lernt er Antonietta kennen, eine Italienerin.

Sie arbeitet in einem Hotel, er ist zu Gast. Es knistert zwischen den beiden, aber Helmut muss wieder zurück in die Heimat, das wissen beide, zurück nach Köln. „Ich habe dann dafür gesorgt, dass Antonietta eine Au-Pair-Stelle in Köln bekommt“, sagt Helmut. Und dann ging alles ganz schnell. Am 16. April 1969 heiraten Helmut und Antonietta. Jetzt feiern sie ihre Goldene Hochzeit.

50 Jahre gemeinsam zusammen leben, sich ein Leben aufbauen, Kinder und Enkel großziehen – wie schafft man das solange? „Man muss einfach zusammenhalten, dann wächst man auch zusammen“, sagt Helmut, 72. In Deutschland lernt sich das Paar besser kennen, sie bekommen einen Sohn und eine Tochter und bis heute zwei Enkelkinder. Antonietta, heute 70 Jahre alt, kümmerte sich zu Hause um den Nachwuchs, sie begeisterte ihren Mann vom Tanzen, gemeinsam gehen sie auch Joggen und reisen viel. Vor allem: nach Italien, in die Heimat von Helmuts Frau.

„Eigentlich liebe ich alles an meiner Frau, ohne Ausnahmen“, erzählt der 72-Jährige. Er betont ihre Hilfsbereitschaft, die Gründlichkeit und, dass die Interessen bis ins hohe Alter übereinstimmen. „Man ergänzt sich eben total“, sagt Helmut. Seine Wohnung in Köln, und später die in Pulheim hat das Paar vor einigen Jahren aufgegeben. „Wir haben uns verkleinert, im Alter braucht man nicht mehr so viel Platz“, sagt Helmut. Jetzt wohnen die beiden in Dormagen – und hoffen noch lange glücklich zu sein.