Schulen in Dormagen Anmeldeverfahren an weiterführenden Schulen abgeschlossen

Nachdem in der ersten Anmelderunde an den weiterführenden Schulen für das neue Schuljahr 2024/25 nicht alle Viertklässler einen Platz in der gewünschten Schule erhalten haben, ist jetzt Runde zwei abgeschlossen. An der Bertha-von-Suttner-Gesamtschule in Nievenheim waren 43 Kinder abgewiesen worden, an der Realschule Hackenbroich acht.