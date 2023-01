2. Februar in Dormagen Jetzt für erste Ratssitzung des Jahres anmelden

Zudem werden die Ratsmitglieder über die Fortsetzung des Bürgerbudgets entscheiden. Die Verwaltung macht den Vorschlag, das Bürgerbudget aufgrund der Haushaltslage in gekürzter Form fortzuführen. Hierfür soll ein Gesamtbetrag in Höhe von 25.000 Euro bereitgestellt werden. Auch über eine Fortsetzung des Heimatpreises sollen die Ratsfrauen und Ratsherren in der Sitzung entscheiden. Ebenfalls steht eine weitere Unterstützung des Vereins Piwipper Böötchen durch die Stadt für die Aufrechterhaltung des Fährbetriebes für die nächsten zwei Jahre auf der Tagesordnung. Bürger, die an einer Teilnahme an der Sitzung interessiert sind, können sich mit ihren Kontaktdaten im Ratsbüro der Stadt per E-Mail an ratsbuero@stadt-dormagen.de oder unter 02133 257-679 anmelden.