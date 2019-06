Kostenpflichtiger Inhalt: Übergabe in Dormagen : Das sind die vier Neuen in der Gaststätte „Zum Anker“

Karl-Heinz Lehn, Sascha Eggers, Simon Schwickerath und Paul Rong (v.l.) haben die Traditions-Gaststätte „Zum Anker“ in Nievenheim übernommen. Das Haus verfügt über eine mehr als 250-jährige Geschichte. Foto: Detlev Zenk

Nievenheim Die Traditions-Gaststätte „Zum Anker“ ist in neuen Händen. Das neue Quartett will keinen Umbruch, nur kleinere neue Akzente setzen. Am Samstag wird erst einmal gefeiert. Beim Ankerfest gibt es eine Hüpfburg und prickelnde Cocktails.