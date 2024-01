Rathaus Dormagen Anja Bezold übernimmt Fachbereich Bildung, Kultur, Sport

Im Dormagener Rathaus dreht sich das Personalkarussell. Am Donnerstag gab die Stadt bekannt, dass Anja Bezold neue Leiterin des Fachbereichs Bildung, Kultur und Sport wird. Sie tritt die Nachfolge von Ellen Schönen an, die nach Krefeld gewechselt war. Bezold war zuletzt Sachgebietsleiterin „Schulentwicklung, Öffentlichkeitsarbeit und Schulausschuss“ im Amt für Schule und Bildung bei der Stadt Düsseldorf. Sie tritt die Stelle im Frühjahr an. „Mit Anja Bezold gewinnen wir eine erfahrene Führungskraft, die 20 Jahre Verwaltungserfahrung, davon zehn Jahre mit Führung, eine ausgezeichnete Expertise und gute Kontakte in die Kulturlandschaft mitbringt. Sie wird dem Fachbereich neue Impulse geben und diesen inhaltlich weiterentwickeln. Ich freue mich, dass wir damit wieder eine höhere Führungsstelle mit einer Frau besetzen konnten“, sagt Bürgermeister Lierenfeld.