Christdemokraten in Dormagen Saysay bleibt Parteichefin, aber die Gräben in der CDU sind tief

Um 22.13 Uhr stand am Montagabend in der BvA-Aula fest: Anissa Saysay kann das, was sie selbst „Reformkurs“ nennt, fortsetzen. In einer hoch spannenden, intensiven Mitgliederversammlung des CDU-Stadtverbandes setzte sich die 42 Jahre alte Politikwissenschaftlerin gegen ihre Mitbewerberin Alana Voigt (32) durch. Saysay erhielt 53,8 Prozent der 247 abgegebenen Stimmen, auf Voigt entfielen 44,9 Prozent. Müde, aber glücklich freute sich die neue und alte Parteivorsitzende, denn: „Es standen zwei Jahre harte Arbeit auf dem Spiel.“ Saysay kann mit der gleichen Vorstandsmannschaft weiterarbeiten wie zuvor.