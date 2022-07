Polizei sucht Zeugen : Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin in Dormagen

Dormagen Bereits vor rund zwei Monaten hatten zwei angebliche Handwerker eine Seniorin in Dormagen bestohlen, die Polizei sucht nun öffentlich nach Zeugen.

Am Dienstag, 31. Mai, etwa zwischen 14.15 und 1430 Uhr, klingelten zwei Unbekannte an der Tür einer lebensälteren Dormagenerin am Akazienweg. Die beiden gaben sich als Handwerker aus, die den Wasserdruck prüfen wollten. Mit der Begründung, es habe bei Bauarbeiten an einer Wasserleitung eine Beschädigung gegeben, sodass man nun nach dem Zustand ihrer Wasserversorgung in der Wohnung schauen müsse, erschlichen sich die beiden Zutritt. Einer der beiden verwickelte die Seniorin im Badezimmer in ein Gespräch, während sein Kollege sich zwischenzeitlich in den anderen Räumen aufhielt. Anschließend verließen sie die Wohnung wieder und nahmen dabei offenbar eine Geldkassette sowie Bargeld und Debitkarten mit, wie der lebensälteren Frau später auffiel. Zudem musste sie feststellen, dass kurz danach die Debitkarte eingesetzt worden und eine Bargeldsumme von ihrem Konto abgehoben worden war. Sie erstattete Anzeige.