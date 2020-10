Sport in Dormagen : Hackenbroicher richtet beim DFB

Hackenbroich Der Hackenbroicher Andreas Buchartz gehört dem höchsten Gremium der Sportgerichtsbarkeit an. Eins seiner Ziele: Schiedsrichter stärken.

Es ist die zunehmende Verrohung der Sitten auf dem Fußballplatz, vor allem der Sprache und des Umgangstones dort gegenüber den Unparteiischen, die Andreas Buchartz sorgen macht. „Früher wurden die Referees vielleicht als Blinder oder Penner beschimpft. Heute fallen Ausdrücke wie Bastard, Nazi und Schlimmeres“, urteilt der Hackenbroicher – und zitiert im Gespräch mit unserer Redaktion auch gleich noch derbe Drohungen, die nicht druckreif sind. Buchartz weiß, wovon er spricht. Denn der 66-Jährige kann 45 Jahre Erfahrungen im Fußballgeschäft vorweisen – lange als Schiedsrichter und seit 1997 auch in der Sportgerichtsbarkeit auf den unterschiedlichen Ebenen im Deutschen Fußball-Bund. Dort hat er nun quasi den „Olymp“ erreicht. Denn der CDU-Politiker ist inzwischen auch als Jugend-Beisitzer in das höchste Gremium der Fußball-Gerichtsbarkeit in der Republik berufen worden, ins DFB-Sportgericht.

Fiel in seine Zuständigkeit als Jugendsportgerichtschef beim WFV schon die Jugend-Regionalliga in Nordrhein-Westfalen mit vielen klangvollen Namen der großen Clubs, deren Talente in dieser Klasse antreten, so ist er beim DFB-Sportgericht direkt dran an den Kickern der Bundesliga, 2. und 3. Liga sowie an den Bundesligisten im gesamten deutschen Jugendbereich – und an deren Verfehlungen. Als Beisitzer wird der Hackenbroicher über alle Entscheidungen des Sportgerichts informiert. Und wenn es um Themen aus dem Jugendbereich geht und die Notwendigkeit dazu besteht, wird Buchartz’ Stimme angehört.