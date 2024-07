Stabwechsel bei der größten KG im Rhein-Kreis Neuss Neuer Präsident ein Vollblutkarnevalist

Andreas Aretz ist zwar auf den ersten Blick kein alter „Junge“, doch auf den zweiten in gewisser Weise schon. Vielen bekannt und legendär in Erinnerung als die „ewige Jungfrau“ ist er mit Herz und Seele vor allem ein „Ahl Dormagener Junge“. Und dazu noch ein besonderer: Seit April ist er der neue Präsident der gleichnamigen Karnevalsgesellschaft (KG). Damit tritt er das Erbe seines Vorgängers Jens Wagner an, der die KG während seiner elfjährigen Amtszeit stark vorangetrieben und zu einem wertvollen, nicht mehr wegzudenkenden Teil des regionalen Karnevals etabliert hat.