Kloster Knechtsteden Anbieter aus fünf Ländern zeigen Schneeglöckchen

Das zeitliche Zusammenfallen mit Karneval erklärt der Veranstalter damit, dass in der kurzen Zeit der Schneeglöckchenblüte nur wenige Märkte möglich sind und sich die wichtigen Märkte auf eine Reihenfolge abgestimmt haben, damit überall alle wichtigen Anbieter dieser Frühlingszeiger-Pflanzen mitwirken können. Für Knechtsteden ist das traditionell das dritte Februarwochenende. „Und das fällt in diesem Jahr genau auf Karneval“, so Pflaum. Neben dem Markt und den Fachvorträgen in der Pension Augenblick präsentieren die Mitglieder des Keramik-Ateliers der Galeriewerkstatt ihre im letzten Jahr geschaffenen Objekte und öffnen ihre Werkstatt. Vorträge und Besuch der Werkstatt sind kostenlos.