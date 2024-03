Evangelische Kirche in Dormagen Feierliche Amtseinführung der Presbyter

Die Amtseinführung der neuen Presbyterinnen und Presbyter wurde am vergangenen Sonntag in der Christuskirche mit einem zentralen Gottesdienst der Evangelischen Kirchengemeinde gefeiert. Zudem wurde Matthias Stephan, der 20 Jahre dem Gremium angehörte und nicht mehr kandidierte, während des Gottesdienstes verabschiedet. „In Zeiten, in denen Kirche für viele nicht mehr ,in’ ist, freuen wir uns besonders, dass einige jüngere Gemeindemitglieder Verantwortung übernehmen. Auch ist der Frauenanteil in unserem Presbyterium erfreulich hoch“, sagt Hartmut Belitz, der bisherige Vorsitzende, der auch wieder für dieses Amt kandidiert.