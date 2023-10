Kein Tabu-Thema in Dormagen Erfolgreiche Veranstaltung zum Welt-Alzheimer-Tag

Informationen und Führungen standen jetzt im Mittelpunkt einer Veranstaltung anlässlich des Welt-Alzheimer-Tags im Kloster Knechtsteden. Gregor Küpper, Gesundheitsdezernent des Rhein-Kreises Neuss, sprach in seinem Grußwort an, was den Kräutergarten, die Obstwiesen und die Tierpräparate der Kreisjägerschaft in Bezug auf Demenz in einen Zusammenhang bringt. „Es sind die Sinneserfahrungen“, sagte Küpper. Demenz dürfe „kein Tabu-Thema“ in unserer Gesellschaft sein, weswegen sich der Rhein-Kreis Neuss schon lange mit der Situation von Menschen mit der Krankheit und ihren Angehörigen auseinandersetze.