Historie in Dormagen Alter Burgschlüssel hängt nun im Bürgerhaus in Hackenbroich

Hackenbroich · Das alte Schätzchen erinnert an die Burg Hackenbroich, die in den 1950er Jahren abgerissen wurde. Die Grundschule in dem Ortsteil erhielt eine originalgetreue Kopie.

05.07.2024 , 04:50 Uhr

Da hängt er: Die Heimatfreunde präsentieren den alten Burgschlüssel. Foto: Stadt