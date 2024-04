Römische Überreste in Dormagen Auf den Spuren von Trassen in der Zonser Heide

Mit seinem Fund hat sich der 80-Jährige auch für einen Beitrag im Jahrbuch des Rhein-Kreises Neuss für 2022 beworben, jedoch sei die Beweislage nicht eindeutig genug gewesen. „Man kann anhand der Indizien, die uns Kessel geliefert hat, leider nicht hundertprozentig sagen, ob es sich um die Limes-Römerstraße handelt“, sagt Steve Bödecker, Limes-Beauftragter beim LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland. Der Nachweis dafür sei nur mit bestimmten Methoden, wie zum Beispiel einem Grabungsschnitt, zu erreichen. Das sei allerdings sehr aufwendig und mit erhöhten Kosten verbunden. „Ein Tag würde in etwa 5000 bis 7000 Euro kosten, deswegen können wir dem Ganzen nicht so einfach nachgehen“, sagt Bödecker. Zudem sei nicht klar, wo die Limesstraße überall verläuft. „Die Straßenführung der Römer folgt nicht unbedingt unserer Logik und hat schon oft für überraschende Erkenntnisse gesorgt“, sagt Bödecker. Aus seiner Sicht sollte auf eventuelle Baumaßnahmen gewartet werden, die erfordern würden, das Gebiet vorher eingängig zu überprüfen. Auf diese Gelegenheit wartet auch Winfried Kessel: „Ab 2025 sollen Rheinwassertransportleitungen angelegt werden, die höchstwahrscheinlich über die römischen Trassen verlaufen werden. Da bin ich mal gespannt.“ Uninteressant sei der Fund für das LVR-Amt für Bodendenkmalpflege auf jeden Fall nicht. „Seit gut zwei Jahren zweifelt die Fachwelt immer noch an meiner These, weil der Rhein sein Bett mindestens dreimal in den letzten 2000 Jahren verändert hat, und man sich zu keiner schlüssigen Entscheidung wagt. Die Archäologen wünschen sich von mir einige römische Münzen, die ich auf der Trasse finden soll“, sagt Kessel nicht ohne Ironie.