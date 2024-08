Wohnungsbau in Dormagen Alt-Bürgermeister übt heftige Kritik an Worado

Die Worado wird eigentlich schon seit ihrer Gründung kritisch beäugt. Braucht man eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, war nur eine Frage, die sich die Politik stellte. Doch trotz aller Kritik hat Worado bereits 20 Wohnungen fertiggestellt. Bis Ende 2025 sollen es weitere 200 sein. Und doch kehrt keine Ruhe ein. Das liegt unter anderem daran, dass es bei den 47 Wohnungen in der Straße „Am Schwimmbad“ in Nievenheim ziemlich gehakt hat. Der Generalunternehmer ging pleite und die Stadt stellte der Worado eine Kommanditeinlage in Höhe von 4,5 Millionen Euro bereit, um deren Finanzkraft zu stärken. Genau daran erinnerte nun der ehemalige Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann: „Gerade einmal sechs Wochen ist es her, dass die Worado fast pleite war und das Vorzeigeprojekt in Nievenheim musste durch eine Finanzspritze der Stadt gerettet werden. Da ist das Eigenlob, das die Worado sich jetzt selbst ausstellt, schon ein ziemlich starkes Stück“, so Hoffmann.